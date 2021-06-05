Kazakistan'ın nadir halı koleksiyoncularından Dana Bektayeva, Türkistan’da yaşıyor. Çocukluğundan bu yana halılara karşı özel ilgisi var.

Baktayeva, uzun süredir el dokuması halıları topluyor.

Koleksiyonunda 800'den fazla halı var

Dana Bektayeva, elindeki 19. yüzyıla ait halı sayısı 800'ü aşınca Türkistan'daki bir müzede sergilemeye karar verdi.

Halı Koleksiyoncusu, Dana Bektayeva, "Şu anda elimdeki halı sayısı Kazakistan'ın büyük müzelerinden Almatı Müzesi'nde bulunan halı sayısının 10 katı ve Kazakistan Devlet Müzesi'ndeki halıların 3 katı. Devlet Müzesi'nde 250 halı muhafaza edilmekte. Benim koleksiyonumda 800'ü aşkın halı bulunuyor" dedi.

Araştırmalar da yapıyor

Dana Bektayeva, aynı zamanda halılar üzerinde çeşitli araştırmalar da yapıyor:

"Halıya işlenmiş her bir desen, işaret ve sembolün bir anlamı var. Halılara genel baktığımızda Türk halklarının ortak noktalarını görebiliyoruz. Daha detaylı incelediğimizde halı kültürünün ilk göçebe hakında yani bu bölgelerde ortaya çıktığını anlayabiliyoruz."

Geleneksel halıların yanı sıra, 19'uncu yüzyıla ait ve gündelik hayatta kullanılan çeşitli eşyalar da Türkistan'daki bu müzede sergileniyor.