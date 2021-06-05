Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi müjdesi uluslararası medyada geniş yer buldu.

İngiliz Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika olarak verdi.

Haberde "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğal gaz keşfedildiğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

"Karadeniz'de yeni keşif"

Amerikan haber ajansı Associated Press, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu bildirdi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Haberde, Karadeniz'de daha önce 405 milyar metreküp doğal gazın bulunduğu da hatırlatıldı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, "Erdoğan Karadeniz'de yeni bir doğal gaz keşfi açıkladı" ifadesiyle gelişmeye yer verdi.

Alman basını da yer verdi

Alman Der Spiegel haberi okuyucularıyla, "Erdoğan Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfini duyurdu" başlığıyla paylaştı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da aynı başlıkla gelişmeye yer verdi.

"Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Bosna Hersek'te de gündem oldu.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber sitelerinden Oslobodjenje, "Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı: Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle ilgili detayları paylaştı" dieyerek gelişmeyi duyurdu.

Geçen yıl Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküp doğal gaza da atıfta bulunarak "2020'nin en büyük gaz keşfiydi" ifadesini kullandı.