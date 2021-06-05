İngiliz BBC News kanalının sunucusu Shaun Ley, haber bültenini sunmak üzere her zamanki gibi kurumun stüdyosundaydı.

İngiliz sunucu ütülü gömleği, kravatı ve şık ceketiyle kamera karşısındaydı ancak üzerinde bir farklılık vardı.

Yayına şortla çıktı

Ley, İngiltere'de rekor kıran sıcaklıklara daha fazla dayanamamış olacak ki, bu kez yayına şortla çıktı.

İngiliz sunucunun o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.