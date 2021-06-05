Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BBC'nin sunucusu yayına şortla çıktı
İngiliz BBC News kanalının sunucusu Shaun Ley, canlı yayına çıkarken bu kez bir değişiklik yaptı. Takım elbisesinde pantolon yerine şort giymeyi tercih etti. Sunucunun o anları sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.
İngiliz BBC News kanalının sunucusu Shaun Ley, haber bültenini sunmak üzere her zamanki gibi kurumun stüdyosundaydı.
İngiliz sunucu ütülü gömleği, kravatı ve şık ceketiyle kamera karşısındaydı ancak üzerinde bir farklılık vardı.
Yayına şortla çıktı
Ley, İngiltere'de rekor kıran sıcaklıklara daha fazla dayanamamış olacak ki, bu kez yayına şortla çıktı.
İngiliz sunucunun o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 11:00
- 10:58
- 10:48
- 10:54
- 10:54
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz