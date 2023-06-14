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Dünya
AA 14.06.2023 23:55

Kazakistan’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde 8 Haziran’da çıkan orman yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Kazakistan’daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yerel saatle 21.00 itibarıyla Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı’ndaki yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, yangının yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğü kaydedilirken, yangın nedeniyle bölgedeki köylerden tahliye edilen kişilerin evlerine dönmeye başladığı bildirildi.

Orman yangını

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde bulunan Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yaptıkları belirtilen 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti. Toplam 60 bin hektara yayılan yangın nedeniyle bölgeden 316 kişi tahliye edilmişti.

Ülkede hayatını kaybeden orman işçileri için 12 Haziran “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti.

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