Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da tüp gaz patlaması: 2 ölü, 16 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Kazakistan’ın Petropavl şehrindeki bir apartmanda yer alan kafede tüp gaz patladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından yangın çıktı, binadan yaklaşık 120 kişi tahliye edildi.
Hastaneye kaldırılanların 3'ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kazakistan
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