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Dünya
AA 22.08.2023 15:08

Kazakistan'da sulama suyu eksikliği nedeniyle acil durum ilan edildi

Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı 6 ilçede, aşırı sıcaklık ve sulama suyu eksikliği nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kazakistan'da sulama suyu eksikliği nedeniyle acil durum ilan edildi
[Fotograf: Reuters]

Kazakistan’da Jambıl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Başbakanlık kararnamesiyle eyaletin Bayzak, Jambıl, Korday, Merki, Rıskulov ve Talas ilçelerinde bölgesel ölçekte acil durum ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı sıcaklık ve sulama suyu eksikliği nedeniyle bu ilçelerde zarara uğrayan çiftçilere tazminat ödemesinin yapılması için hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

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Tarım Bakanı Yerbol Karaşukeyev de Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kırgızistan’dan gelen düşük su akışı nedeniyle Jambıl eyaletinde 7-8 bin hektar ekim alanının zarar gördüğünü söyledi.

Karaşukeyev, bunun 1000-2 bin hektarında, önemli bir ürün olan şeker pancarının ekili olduğunu belirtti.

Kırgızistan Tarım Bakanlığı da ülkenin Talas Bölgesi’nde yer alan Kirov Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Kazakistan’ın güney bölgesine su verilmesinin durdurulduğunu açıklamıştı.

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