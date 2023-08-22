Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2023 14:57

Kırgızistan Kirov Barajı'ndan Kazakistan'da su akışını durdurdu

Kırgızistan, Talas Bölgesi'nde bulunan Kirov Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu.

Kırgızistan Kirov Barajı'ndan Kazakistan'da su akışını durdurdu
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan su dağıtım programı ve protokolüne göre su temini yapıldı. Böylece Kazakistan'a karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "550 milyon metreküp su tutma hacmi olan Kirov Barajı'nda bugün 14 milyon 500 bin metreküp su ölçüldü. Bu su hacmi geçen yıla göre 92,1 milyon daha az. Baraj, saniyede 0,7 metreküp su alıyor (2022'de 13,7 metreküptü) ve su akışında herhangi bir artış gözlenmiyor." bilgisi verildi.

Öte yandan, Tarım Bakanlığına bağlı Sulama Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ulan Çortombayev, sosyal medya hesabından, su seviyesinin hayli düştüğü görülen Kirov Barajı'nın fotoğrafını paylaştı.

Çortombayev, uydu üzerinden Kirov Barajı'ndaki su seviyesinin rahatlıkla görülebileceğini belirterek, barajda kalan suyun balıkların ölmemesi için kullanıldığını ifade etti.

ETİKETLER
Kırgızistan Kazakistan
Sıradaki Haber
Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
15:50
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
15:44
Bolu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
15:41
Bursa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
15:41
Otomobilde tercih beyazdan griye döndü
15:56
Fransa'da güzergahında yangın çıkan trenin yolcuları saatlerce vagonlarda mahsur kaldı
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon 8 araca böyle çarptı
Freni boşalan kamyon 8 araca böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ