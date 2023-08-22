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Dünya
AA 22.08.2023 14:52

Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği (AfB), Nijer'deki askeri müdahale sonrası bu ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı
[Fotograf: Reuters]

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Temmuz'da Nijer'deki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm Afrika Birliği faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve ordunun kışlaya dönmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan tüm üye devletler ve uluslararası topluma çağrı yapılarak, Nijer'deki askeri yönetimi meşrulaştıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği kaydedildi; Afrika dışındaki herhangi bir aktör veya ülkenin müdahalesi şiddetle reddedildi.

Nijer'deki darbe

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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