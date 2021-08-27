Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da patlama: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan'da bir askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Olayda, 5 askeri personel hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı. Patlama sonrası bölgede yangın halen devam ederken, civar köylerde yaşayanlar tahliye edildi.
Kazakistan'ın güneyindeki Taraz kentinde Savunma Bakanlığına bağlı mühimmat deposundaki patlama meydana geldi.
Olayda, 5 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı. 3 askerden ise haber alınamıyor.
Depoda 10 farklı patlamanın meydana geldiği açıklandı.
Patlamaların durdurulduğu ancak yangının devam ettiği belirtildi.
Yangın devam ediyor
Civardaki 3 köyden bin 200 kişi tahliye edildi. Bölgeyi terk etmek isteyenler nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Bölgede yangının henüz devam ederken, alevlere müdahale sürüyor.
Yangının nedeninin depodaki patlayıcılar olabileceği ifade ediliken polis, sabotaj dahil ihtimaller üzerinde duruyor.
Etiketler: Kazakistan
Son Haberler
- 10:51
- 10:43
- 10:36
- 10:47
- 10:41
Sıradaki Haber
Guterres'ten Etiyopya açıklaması: Gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz