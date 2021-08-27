Ukrayna’nın Karadeniz’e kıyısı olan Odessa kentindeki havaalanında yapılan kazı çalışmalarında, eski Sovyetler Birliği (SSCB) Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait olduğu belirlenen bir toplu mezar bulundu.

Odessa Belesiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1930’lu yılların sonlarına ait olduğu düşünülen mezarlar, havaalanının planlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan keşif çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 hektara yayılan 29 mezarda 5 ila 8 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtildi. Havaalanında sürdürülen kazı çalışmalarının ise devam ediyor.

"Büyük Stalin Temizliği"

1930 ve 1941 yılları arasında "Büyük Stalin Temizliği" olarak bilinen toplu idam programı gerçekleştirilmişti.

Ukraynalı tarihçiler, söz konusu dönemde yaklaşık 8 bin kişinin Sovyet gizli polis birimi tarafından öldürüldüğünü ve ülkenin başka yerlerinde de toplu mezarlar olduğunu öne sürse de kayıt tutulmadığı için kurbanların kimliklerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor.

Mezarlarda bulunan cansız bedenlerin; sıradan vatandaşlara, polislere ve istihbarat elemanlarına ait olduğu tahmin ediliyor.