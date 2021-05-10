Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde ülkenin doğusunda yer alan 300 hektarlık ormanda yangın çıktı.

Rüzgar hızı nedeniyle Ridder kentine sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

35 evin yandığı yangında, kent sakinleri de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yangına 208 kişilik itfaiye ekibi ile Mİ-8 ve Mİ-2 helikopterleriyle müdahale sürüyor.

İlk bilgilere göre yangının ormandaki dikkatsizlik nedeniyle çıktığı ifade ediliyor.