Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da ormanda çıkan yangın kente sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan'ın doğusunda orman yangını çıktı. Ridder kentine sıçrayan yangında 35 ev yandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde ülkenin doğusunda yer alan 300 hektarlık ormanda yangın çıktı.
Rüzgar hızı nedeniyle Ridder kentine sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
35 evin yandığı yangında, kent sakinleri de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yangına 208 kişilik itfaiye ekibi ile Mİ-8 ve Mİ-2 helikopterleriyle müdahale sürüyor.
İlk bilgilere göre yangının ormandaki dikkatsizlik nedeniyle çıktığı ifade ediliyor.
Etiketler: Kazakistan Orman Yangını Yangın
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