Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev iktidar partisi genel başkanlığını devretti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, iktidar partisi Nur Otan’ın genel başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e devretti.
Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Basın Sözcüsü Aydos Ükibay, Twitter hesabından iktidar partisi Nur Otan’ın genel başkanlık görevini devretmesine ilişkin açıklama yaptı.
Ükibay, kararın bugün Nur Otan Partisinin Siyasi Konsey Toplantısı’nda alındığını duyurdu.
Ükibay, "Nursultan Nazarbayev, Partiye Cumhurbaşkanı tarafından başkanlık edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Nur Otan Partisinin genel başkanlık yetkilerinin devredilmesine karar verdi." ifadesini kullandı.
Kazakistan’ı 28 yıl yönettikten sonra 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığından istifa eden Nazarbayev, Nur Otan Partisi Genel Başkanlık görevini sürdürüyordu.
Etiketler: Kazakistan
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