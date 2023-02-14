Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akmola eyaletine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında Sivil Savunma Akademisinin öğrencileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yıkıcı deprem meydana geldi. Talimatımla kardeş ülkeye Kazakistan’dan arama kurtarma ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip gönderildi. Ekibimiz çok sayıda insana yardım etti." dedi.

Türkiye'de gece gündüz arama kurtarma çalışmalarında görev yapan Kazakistan ekibine şükranlarını sunmak istediğini kaydeden Tokayev, "Yurtlarına sağ salim döndükten sonra hepsi devlet nişanına layık görülecek." ifadesini kullandı.

Kazak ekibi, Gaziantep’te 7 kişiyi enkaz altından kurtardı

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekip, Gaziantep ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kurtarıcılar, doktorlar ve özel eğitimli köpeklerden oluşan ekip, bugüne kadar 7 kişiyi enkaz altından kurtardı ve 7’si çocuk 80 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Bakanlığın ekipte yer alan Afet Tıbbi Merkezi doktorları ise Gaziantep'te ilk tıbbi yardım çadırı kurarak 24 saat boyunca afetzedeleri tedavi ediyor.