Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan genel nüfus sayımına hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA ]
Kazakistan'da bu yıl 1 Eylül ila 30 Ekim'de gerçekleşecek genel nüfus sayımı için hazırlıklar sürüyor. Nüfus sayımında hem elektronik hem geleneksel yöntem kullanılacak.
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede en son nüfus sayımının 2009'da yapıldığını hatırlattı.
Mamin, "Plana göre, geçen yıl yapacaktık ancak salgın dolayısıyla ertelendi. Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla genel nüfus sayımını bu yıl 1 Eylül ile 30 Ekim arasında yapılmasına karar verildi." dedi.
Hem elektronik hem geleneksel yöntem
Genel nüfus sayımının ülkenin sosyoekonomik durumu bakımından önem arz ettiğini kaydeden Mamin, sayımda 32 bin vatandaşın geçici olarak istihdam edileceğini aktardı.
Kazakistan Milli İstatistik Kurumu Başkanı Nurbolat Aydapkelov da nüfus sayımında hem elektronik hem geleneksel yöntemin kullanılacağını belirtti.
Etiketler: Kazakistan Nüfus
Son Haberler
- 14:27
- 14:25
- 14:17
- 14:31
- 14:14
Sıradaki Haber
Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki suyun tahliyesi için destek arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz