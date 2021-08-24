Olay, Frankfurt'un güneyindeki Darmstadt'ta bulunan teknik üniversitede yaşandı. Zehirlenme belirtileri gösteren en az 7 kişi hastaneye başvurdu. Ancak polis, kampüsteki binalardan birinde süt kutuları ve su kaplarına hafta sonu zararlı bir madde konulduğu üzerinde duruyor.

Maddenin ne olduğu bilinmiyor ancak güçlü bir kokusu olduğu belirtiliyor.

Polis önlem olarak diğer üniversite binalarını arasa da şüpheli zehirlenmeyle bağlantılı bir unsur bulamadı.

Başka kişilerde semptom görülmemesinin ardından devam eden bir tehlike olmadığı belirtildi.

Darmstadt Teknik Üniversitesi Rektörü Tanja Bruehl ise "Üniversitemizde meydana gelen bariz suç karşısında şoke olduk" açıklamasını yaptı.