Belçika'nın gündeminde hayvanlara eziyet edenlerin 800 bin euroya kadar para cezası alması veya 5 yıla kadar hapsinin istenmesi var.

Flaman hükümeti hayvan istismarı ve ihmali gibi suçları işleyenlere yönelik yaptırımları yetersiz bulduğunu açıkladı.

Cezalar katılaşacak

Kabineye yasa tasarısı sunuldu.

Hayvanlara eziyet suçunu işleyenlere verilen hapis cezasının 3 yıldan 5 yıla, para cezasının ise 16 bin eurodan 800 bin euroya çıkarılması istendi.

Hayvan istismarının veya ihmalinin tekrarlanması halinde ise cezalar daha da katılaşacak.

Her ay 250 haycan eziyete uğruyor

Bu durumda suçlunun ödeyeceği para cezası 1 milyon 600 bin euroya, hapis isteminin de 10 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Belçika'da her ay 250 hayvanın eziyete uğradığı ifade ediliyor.

Fransa'da haycanları çaldılar

Fransa'nın Chabeuil kentinde de bir hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, nadir türleri koruma programının bir parçası olan tamarin maymunları ve lemurların çalınmasından hayvan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Hayvanların bulunabilmesi için Chaubil jandarması devreye girdi.