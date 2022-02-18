Buna göre, bundan sonra Kazakistan ile karşılıklı aşı pasaportlarının tanındığı ülkelerden gelen yabancı yolcular, ülkeye girişte negatif PCR testi ibraz etme zorunda olmayacak.

COVID-19 hastalarıyla temasta olanlar, ev karantinasına tabi tutulmayacak.

Sergi, spor müsabakaları, anma törenleri, konferans ve forumlar, toplu ibadetler gibi kalabalık etkinlikler yapılabilecek.

Ülke genelinde iş yerlerindeki uzaktan çalışma önlemleri de iptal edilecek.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte bin 351 COVID-19 vakası tespit edilerek toplam vaka sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı.

Virüsten 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölenlerin sayısı ise 13 bin 531 olarak kayıtlara geçti.