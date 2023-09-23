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Dünya
AP 23.09.2023 13:34

Kaybolan 2 yaşındaki çocuk ormanda köpeği yastık olarak kullanarak uyurken bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde kayıplara karışan 2 yaşındaki çocuk, ormanlık alanda ailenin iki köpeğiyle beraber bulundu.

Kaybolan 2 yaşındaki çocuk ormanda köpeği yastık olarak kullanarak uyurken bulundu
[Fotoğraf: Brooke Chase/Facebook]

ABD'nin Michigan eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, aile üyelerine fark ettirmeden evden çıktı ve kayıplara karıştı.

Aile, çocuğu bulamayınca polis başvurdu. Eyalet polisi, arama çalışmalarında polis köpekleri ve dronlar kullandı. Michigan ve komşu eyalet Wisconsin'den vatandaşlar da ormanlık alanda polisle beraber aramalara katıldı.

Gece yarısına doğru ATV kullanan bir kişi, çocuğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulduğunu polise bildirdi. Polis teğmen Mark Giannunzio, çocuğun, ailenin 2 köpeğiyle beraber bulunduğunu açıkladı.

Giannunzio, olaya ilişkin, "Çocuk uzanmış ve köpeklerden birini yastık olarak kullanmış. Diğer köpek de yanına yatıp onu korumuş. Gerçekten kayda değer bir hikaye" dedi.

Giannunzio, çocuğun sağlık görevlileri tarafından muayene edildiğini ve bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

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