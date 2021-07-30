Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg’deki St. Emile Roma Katolik Kilisesi rahiplerinden Rheal Forest, 10 ve 18 Temmuz tarihlerinde verdiği iki ayrı vaazda, yatılı kilise okullarından sağ kurtulan yerliler hakkında iddialarda bulundu.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yer alan haber göre Papaz Forest, yatılı okullarında kalıp da bugün halen yaşayanları, mahkemelerden daha fazla para almak için cinsel istismar hakkında yalan söylemekle suçladı.

Forest, "Kendilerine verilen paradan fazlasını istediklerinde, bazen yalan söylediler. Cinsel istismara uğradığını söyle, hop, 50 bin dolar daha.. Fakirseniz yalan söylememek biraz zor." dedi.

Papaz Forest, Kanada’nın kuzeyinde çalıştığı 22 yıl boyunca tanıdığı tüm yerlilerin yatılı okulları sevdiğini de ileri sürdü.

Papaz Forest’in vaazlarının, Manitoba Başpiskoposluğu sosyal medya hesaplarında da yer alması üzerine, paylaşımlara binlerce tepki yorumu geldi.

CBC’ye açıklama yapan Manitoba Başpiskoposu Albert LeGatt, Forest ile ilgili videoların kaldırıldığını ve yorumlar için özür dilediğini söyledi.

Başpiskoposluk ayrıca Forest'ın halka vaaz vermesini ve öğretmesini de yasakladı.