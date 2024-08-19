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Dünya
AA 19.08.2024 23:43

Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın Baalbek kentine hava saldırısı: 8 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Bekaa bölgesine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 Lübnan vatandaşı ile 5 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 çocuk yaralandı.

Açıklamaya göre, tüm yaralılar acil servislerde tedavi altına alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Baalbek'teki Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldelerinin peş peşe hedef alındığı, Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü aktrarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da 1 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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