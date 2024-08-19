Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail'e ait 5 askeri aracı vurduk

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozer "Yasin-105" füzeleriyle vuruldu.

Söz konusu İsrail askeri araçlar, Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki spor sahası yakınında vuruldu.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralananlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine sızan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.