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Dünya
AA 19.08.2024 23:04

Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail'e ait 5 askeri aracı vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 5 askeri araca saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail'e ait 5 askeri aracı vurduk
[Fotoğraf: Kassam Tugayları (Arşiv)]

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozer "Yasin-105" füzeleriyle vuruldu.

Söz konusu İsrail askeri araçlar, Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki spor sahası yakınında vuruldu.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralananlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine sızan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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