Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Deyr Kanun ile Ras el-Ayn beldesi arasındaki yolda seyir halindeki bir araç hedef alındı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail İHA'sıyla düzenlenen saldırıda söz konusu araçta bulunan birkaç kişinin yaralandığı, bölgeye ambulansların intikal ettiği aktarıldı.

Saldırıda öldürülen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.