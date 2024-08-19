İsrailli müzakere heyeti, Hamas'la anlaşmadan Tel Aviv'e döndü

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ın yer almadığı İsrailli heyet ülkeye döndü.

İsrailli bir yetkilinin ifadelerine yer verilen haberde, müzakerelerde Philadelphi Koridoru konusunda bir sonuca varılamadığı ve soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konudaki tavrından taviz vermeye hazır olmadığı aktarıldı.

İsrail'in, kuvvetlerini Philadelphi Koridoru'nda tutmak istediği ancak Mısırlılar ile Filistinlilerin İsrail ordusunun tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği kaydedildi.

Öte yandan Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariyye televizyon kanalının üst düzey bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire yönetiminin, İsrail'in, Philadelphi Koridoru ile Refah Sınır Kapısı'ndan tamamen çekilmesinde ısrarcı olduğu belirtildi. Haberde, "Mısır'ın, İsrail kuvvetlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalmasını kabul ettiği" yönünde İsrail basınında çıkan iddialar yalanlandı.

Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmenin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü David Mercer bir basın açıklaması yapmıştı.

Sözcü Mercer, Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda fiziki olarak bulunması" ilkesinin arkasında kararlı bir şekilde durduğunu ifade etmişti.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.