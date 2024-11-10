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Dünya
AA 10.11.2024 15:14

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 603'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 43 bin 603'e çıktı.

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 603'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 401 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 603'e, yaralı sayısı da 102 bin 929'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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