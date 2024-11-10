Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.11.2024 09:23

ABD'deki salıncak eyaletlerden Arizona'da seçimi Cumhuriyetçi aday Trump kazandı

ABD’de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden Arizona'yı Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

ABD'deki salıncak eyaletlerden Arizona'da seçimi Cumhuriyetçi aday Trump kazandı
[Fotograf: Reuters]

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre​​​​​​​, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Arizona'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Arizona'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 11 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Arizona'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 10 bin 457 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 49,06'ya karşılık yüzde 49,36 ile kıl payı kazanmıştı.​​​​​​​

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Ekvador'da kuraklık nedeniyle 12 saate varan elektrik kesintileri olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Yeni konutlarına kavuşan afetzedeler kendilerini güvende hissediyor
10:44
Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
10:36
TBMM'de yoğun mesai sürecek: İşte gündem başlıkları...
10:41
10 Kasım mesajları: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
10:15
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza
10:10
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Büyük Önder Atatürk 86 yıl önce aramızdan ayrıldı
Büyük Önder Atatürk 86 yıl önce aramızdan ayrıldı
FOTO FOKUS
Atatürk'ün musiki tutkusu
Atatürk'ün musiki tutkusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ