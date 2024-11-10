İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'ya 5 saldırı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki Batı Bekaa, Sohmor, Meşgara'ya 3 saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda bazı evler yıkıldı.

Ayrıca İsrail uçakları Batı Beka'daki Libbaya köyüne de 2 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan’a yüzlerce hava saldırısı yaptı

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 136 kişi öldü, 13 bin 979 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.