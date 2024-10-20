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Dünya
AA 20.10.2024 14:00

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 42 bin 603'e yükseldi.

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 603'e, yaralananların sayısı da 99 bin 795'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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