Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'de Şavkin yolunda seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusunun güneydeki Yatir beldesine düzenlediği topçu saldırısında ise biri çocuk, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA'nın haberine göre, Sarbin, Beyt Lif ve Cibal el-Batm beldeleri öğleden sonra yoğun topçu atışına maruz kaldı. Bombardımanın Vadi Meryemin bölgesini de hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun aynı saatlerde Hanin, Reşaf, Aynata ve Bint Cubeyl kentinde büyük patlamalara yol açan saldırılar düzenlediği, Bint Cubeyl, Beyt Lif ve Reşaf beldelerinde ise ağır makineli silahlarla geniş çaplı tarama yapıldığı aktarıldı.

Bint Cubeyl kazasına bağlı beldelerde İsrail'e ait İHA'ların yoğun uçuş yaptığı ​​​​​​​kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.