Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 576'ya çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 576'ya, yaralı sayısı 7 bin 962'ye ulaştı.

Söz konusu sürede İsrail saldırıları nedeniyle 16 hastanenin zarar gördüğü ve toplam 103 sağlık çalışanının öldüğü kaydedildi.

Bakanlık, dünkü açıklamasında 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 2 bin 534 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ancak kaydedilen artışın, sadece son 24 saatteki İsrail saldırılardan mı yoksa önceki saldırılarda ağır yaralanan ya da enkazdan sonradan çıkarılan kişilerden mi kaynaklandığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.