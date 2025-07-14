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Dünya
AA 14.07.2025 17:59

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 120 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti, 557 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 120 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 120 ölü ve 557 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 568 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 27 bin 36 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 58 bin 386'ya, yaralıların sayısının da 139 bin 77'ye çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 838'e, yaralananların sayısının da 5 bin 575'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırılarında kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 240 kişinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı, bu kişilerin de sayı ve bilgilerinin eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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