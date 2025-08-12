Açık 31ºC Ankara
Dünya
AA 12.08.2025 13:16

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 30 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9'u insani yardım bekleyen olmak üzere, 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 30 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe bölgesindeki bir ev ile Şeyh Rıdvan göleti yakınlarındaki Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır hava saldırısıyla vuruldu. Saldırı sonucu aralarında bir karı koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsani yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu Han Yunus'un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınındaki Filistinlilere açtığı ateş sonucu 4 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
14:10
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
14:18
Hükümetin memura ilk zam teklifi açıklandı
14:08
Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
13:42
Sakarya'da denize gireceklere uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek
13:38
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı
13:32
Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
