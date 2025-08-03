Parçalı Bulutlu 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2025 15:09

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kızılay merkezi ve bir okul hedef alındı

İsrail ordusu Han Yunus kentinde ise Filistin Kızılayına ait bir merkez ile zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Emel Okulu"nu hedef aldı.

Kentin batısındaki Yabani mahallesinde yer alan okulun hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Han Yunus'taki merkezlerini vurduğu, saldırıda 1 Kızılay görevlisinin hayatını kaybettiği ve üçünün yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle merkez binasının ilk katında yangın çıktığı aktarıldı.

Filistinlilerin evleri havaya uçuruluyor

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri gece yarısından sonra da Han Yunus'un farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerini havaya uçurmayı sürdürdü.

Patlama sonrası şarapnel parçalarının kentin batısına kadar uçtuğu ve zorla yerinden edilen Filistinlilerden bazılarının yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri ayrıca Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah mahallesinde de konutları ve tesisleri bombalamaya devam etti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için Sydney Liman Köprüsü'nde yürüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:53
Hamas: Gazze'ye saldırılar ve Ben-Gvir'in Aksa baskını bölgesel barışı tehdit ediyor
15:40
MEB'in serbest kıyafet uygulamasını sona erdirme kararı memnuniyetle karşılandı
15:37
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında, 12 bin hektardan fazla alan yandı
15:35
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
15:09
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak
14:28
Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için Sydney Liman Köprüsü'nde yürüdü
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ