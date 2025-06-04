Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 42 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimine düzenlediği hava saldırılarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, ev ve sivilleri hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şatii Mülteci Kampına ve En-Nasr Mahallesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Cibaliya'da ayrıca sivillerin toplandığı alanın hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Ehli Kulübü bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli öldü, çoğunluğu çocuk 10 kişi yaralandı.

Deyr Belah'ta ise kaldığı çadır bombalanan Filistinli bir kadın öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli sivillerin toplandığı alanın insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ayrıca Han Yunus'ta iki evi vurdu; 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekipleri, Beyt Lahiya beldesi ile Han Yunus'ta düzenlenen saldırıların enkazından 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’e ait insansız hava aracı, Han Yunus’un güneyindeki Hannavi Okulu’nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Filistin'de mayıs ayında basın özgürlüğünü 119 kez ihlal etti

Filistin Kalkınma ve Basın Özgürlüğü Merkezi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da mayıs ayında basın mensupları aleyhinde işlediği ihlallerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Raporda mayıs ayında Filistin'de medya özgürlüklerini hedef alan ihlallerin sayısında nisan ayına nispetle önemli bir artış görüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, basın mensupları aleyhinde nisanda 73 olan ihlal sayısının mayıs ayında 119'a yükseldiği belirtildi.

Mayıs ayındaki ihlallerin 82'sinin Batı Şeria'da, 37'sinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'de 6'sı yaşadıkları yerleri bombalayarak 15 gazeteciyi "soğukkanlılıkla" öldürdüğü bildirildi.

Basın mensuplarının ayrıca görev yaptıkları sırada da sürekli fiziksel saldırıya maruz kaldıkları belirtilen açıklamada, 19'u Batı Şeria'da olmak üzere 27 fiziksel saldırı vakasının yaşandığı aktarıldı.

Mayıs ayında yaşanan saldırılar arasında en şiddetlisinin ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedilmesi olduğu ifade edildi.

Ramallah kentine bağlı Mugayyir ve Ebu Felah köylerinde bulunduğu sırada üzerinde basın yeleği olmasına rağmen ağır şekilde darbedildiği anımsatılan Rimavi'nin, başına aldığı ağır darbe sonucu beyin sarsıntısı yaşadığı; hala Filistin Tıp Kompleksi'nde tedavi altına olduğu belirtildi.

Öte yandan Al Jazeera kanalına konuk olarak çıktıktan sonra gazeteci Servet Şakra'nın yaklaşık 6 saat gözaltına alındığı; Sada News muhabiri Hanin Kavarık'ın da gözaltına alındıktan sekiz gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen 31 ihlalde ise haber akışının engellendiği; 4 ihlalde de basın mensuplarının ekipmanlarına el konulduğu ya da kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde insansız hava aracı ve füzelerle düzenlediği saldırılarda gazetecilere ait 10 evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Merkez, Gazze Şeridi'nde süregelen soykırımla birlikte basın mensuplarının katledilme görüntülerinin gündemden düşmediğine dikkati çekti.