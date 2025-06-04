Birleşmiş Milletler: Gazze'nin kuzeyinde tek bir hastane bile kalmadı

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya hastanesinde kalan personel ve hastaların pazartesi günü tahliye edildiğini bildiren Dujarric, "Sonuç olarak, bugün Gazze'nin kuzeyindeki tek bir hastane bile faaliyette değil." dedi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze genelinde son 3 haftada 100 binden fazla Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM yetkililerinin Gazze'deki El Halil Hastanesini ziyaret ettiklerini söyleyen Sözcü Dujarric, bu sağlık tesisinde antibiyotikler dahil, kritik malzemelerin kıtlığı nedeniyle "önlenebilir ölümlerin yaşandığını" vurguladı.

Gazze'ye insani yardım kamyonlarının girişi

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na yardım göndermeye devam edildiği ancak İsrail'in engellemelerinin sürdürdüğü bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Gazze'deki sivil halk için en temel ihtiyaç olan içme suyunu taşıyan bazı kamyonların bile İsrail tarafından geçişinin engellendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgede yaptığı insani yardımların sayısı konusunda yorum yapmak istemeyen Dujarric, şunları söyledi:

"Gazze'de birinci elden haber yapacak daha fazla gazetecinin olmasının en iyisi olacağını düşünüyorum. Ancak açık olalım, İsrail yetkilileri bir dağıtım kanalını kolaylaştırırken diğerini engelliyor."

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesini 11 kez bombaladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin çatısına 3 bomba yüklü dronla sabah saatlerinde saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Aksa Şehitleri Hastanesini 11'inci kez hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in sistematik bir şekilde sağlık sistemini hedef almada "ısrar ettiğinin" altı çizildi.

Bu durumun, sağlık tesisleri ve çalışanları, gazeteciler ve sivillere yönelik saldırıların yasaklanmasını kapsayan uluslararası yasaların ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun, Aksa Şehitleri Hastanesini 2024'te 9 kez, 2025'te de iki kez hedef aldığı kaydedildi.

"İsrail'in hastaneyi hedef alan saldırısının şiddetle kınandığı" açıklamada, hastanelerin hedef alınmasının, savaş zamanında sivilleri ve tıbbi tesisleri koruyan Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin "açık bir ihlali" olduğuna dikkati çekildi.

Gazze'de sağlık altyapısını yok etmeyi amaçlayan suçlardan başta İsrail olmak üzere ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "savaş ve soykırım suçu" teşkil eden İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'deki hastaneler ile sağlık personeline uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesine saldırı tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istemişti.

Dün, Gazze'nin güneyinde uzmanlık alanlarında hizmet verebilen tek sağlık kuruluşu konumundaki Nasır Hastanesinin, İsrail ordusunun sürgün emirleri çıkardığı bölgede bulunması nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 335 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.