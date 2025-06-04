Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2025 20:20

ABD Başkanı Trump: Putin saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Putin'in, "Ukrayna'nın Rus uçaklarına yönelik saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını açıkça söylediğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump: Putin saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Trump, "Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

Putin'le yaptığı görüşmeyi "iyi bir görüşme" olarak nitelendiren Trump, bununla birlikte söz konusu görüşmenin "hemen barışa yol açacak bir görüşme olmadığının" da altını çizdi.

"İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim"

Trump ayrıca, Putin ile İran meselesini de ele aldıklarını kaydederek "İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermek için zamanının azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini de konuştuk. Devlet Başkanı Putin'e, İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in, İran'la yapılacak nükleer görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Trump, "Benim görüşüm, İran'ın bu önemli konuda kararını yavaşlattığı ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiği yönündedir." yorumunu yaptı.

ETİKETLER
Donald Trump İran Rusya Vladimir Putin ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Gazze'deki hastanelerdeki cihazların yüzde 60'ını kullanılamaz hale getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
20:18
İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
19:06
Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
19:01
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:57
Bakan Uraloğlu: Trabzon'da 288 personel ve 14 dron ile çalışmalar devam ediyor
18:50
Bakan Güler: Türkiye olarak barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz
Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'ndaki çalışmalar son aşamalarına geldi
Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'ndaki çalışmalar son aşamalarına geldi
FOTO FOKUS
Ukrayna, Rus uçaklarına yaptığı saldırının yeni görüntülerini paylaştı
Ukrayna, Rus uçaklarına yaptığı saldırının yeni görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ