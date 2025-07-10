Açık 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2025 09:54

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 28 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 28 Filistinli daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve çocuklar için ek gıda dağıtım noktasında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde sağlık noktası yakınında takviye gıda dağıtımı için bekleyen Filistinlileri vurdu.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda aile fertlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan ile bir evin hedef alındığı iki saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Han Yunus'daki Batı Muasker'de Filistinlilere ait bir evin hedef alındığı saldırıda 1 anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail askerleri "sürgün duyurusu" yaptıktan sonra Han Yunus ve Gazze kentinin doğusunda çok sayıda evi yıktı. Bu yıkımla eş zamanlı olarak gece saatleri boyunca topçu atışları ve bombalı saldırılar devam etti.

İsrail askeri araçları sabah saatlerinde de Han Yunus'un güneybatısındaki Meslah bölgesine doğru yoğun mermi ve göz yaşartıcı gaz atarak ilerledi.

Askeri araçların ilerlediği bölgelerde zorla yerinden edilen Filistinlilerden yaralananlar ve atılan gazdan etkilenenler oldu.

Yüzlerce aile kuzeybatı bölgeleri ile Mevasi'nin iç kısımlarına doğru yeniden yerinden edildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:05
Türkiye, son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziran ayını yaşadı
10:49
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
10:44
İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı
10:34
53 yaşında ikiz bebek annesi oldu
10:28
ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimi soruşturmasında 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı
10:23
TPAO'nun Diyarbakır'da petrol aramaya devam edecek
Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gözeler havadan görüntülendi
Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gözeler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ