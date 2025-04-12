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Dünya
AA 12.04.2025 13:15

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 933'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 50 bin 933'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 933'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 21 kişinin naaşının ve 64 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 933'e, yaralıların sayısının 116 bin 45'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1563'e, yaralananların sayısının da 4 bin 4'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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