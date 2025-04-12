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Dünya
AA 12.04.2025 12:15

Beyaz Saray, ABD'nin güney sınırındaki bölgeyi Pentagon'un kontrol etmesini planlıyor

Beyaz Saray, Meksika sınırındaki bölgenin ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) kontrol edilmesinin planlandığını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD'nin güney sınırındaki bölgeyi Pentagon'un kontrol etmesini planlıyor

The New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin memorandumu imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, sınırın California, Arizona ve New Mexico bölgelerini kapsayan alanındaki dar bir şeridin askeri tesise dönüştürülmesinin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Roosevelt Rezervasyonu" adı verilen alanın kontrolünün Savunma Bakanlığına devredilmesinin öngörüldüğü, bölgede sınır bariyerlerinin inşası, tespit ve izleme ekipmanlarının yerleştirilmesi gibi çalışmaların yapılacağı belirtildi.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan Amerikalı yetkili, söz konusu bölgede devriye gezen askerlerin sınırı geçenleri, askeri bölgeye izinsiz girdikleri gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alabileceklerini ifade etti.

Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

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