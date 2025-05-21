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Dünya
AA 21.05.2025 10:32

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze genelinde hedef aldığı evlerin enkazında sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı iki evde aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bombaladığı evde ise biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun "el-Masri" ailesine ait evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli öldü, yaralananlar ve enkaz altında kaybolanlar oldu.

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