BM: İsrail tır geçişine izin vermesine rağmen Gazze'de henüz yardım dağıtılamadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'ye yardım girişlerine ilişkin konuştu.

Pazartesi günü dört tır bebek mamasının, salı günü de un, ilaç ve gıda ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan birkaç tırın Gazze'ye giriş yaptığını belirten Dujarric, ancak bu yardımların BM depolarına taşınarak dağıtımının yapılamadığını kaydetti.

Dujarric, "Bugün ekiplerimizden biri, Kerem Şalom sınır kapısındaki malzemeleri toplamak için saatlerce bekledi. Ancak bu malzemeler depolarımıza ulaştırılamadı." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye giriş yapan tırlardaki malzemelerin indirilip yeniden yüklenmesinin ardından BM personelinin tırları geri almak için İsrail ordusundan izin alması gerektiğini aktaran Dujarric, kendileri için asıl zorluğun, bölgenin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze Şeridi’nde "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin kararın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Tel Aviv'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındığını bildirmişti.