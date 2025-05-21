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Dünya
AA 21.05.2025 10:18

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı'na ait kalıntıları bulmak için çalışma başlattı

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı'nda düşen bir ABD savaş uçağı ile uçağın pilotuna ait kalıntıları bulmak amacıyla Mungyeong kentinde 6 hafta sürecek ortak arama çalışması başlattı.

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı'na ait kalıntıları bulmak için çalışma başlattı
[Kore Savaşı'nda Amerikan askerleri. 1950. | Fotoğraf: AP]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kore Savaşı sırasında bir ABD savaş uçağının düştüğü, Seul'ün yaklaşık 140 kilometre güneydoğusundaki Mungyeong kentinde arama çalışmalarının başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, ABD ve Güney Kore'den ekipler, 6 hafta içinde Mungyeong kentine düşen ABD savaş uçağının parçalarını ve uçağı kullanan pilotun kalıntılarını bulmayı hedefliyor.

Bölgede geçen yıl da benzer bir arama yapılmış ancak yetkililer uçağa veya pilota ait herhangi bir kalıntıya ulaşamamıştı.

Kore Savaşı esnasında yaklaşık 37 bin ABD askerinin Kore topraklarında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 3 yıl süren savaşta yaşamını yitiren yaklaşık 7 bin 500 ABD askerinin akıbeti hala bilinmiyor.

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