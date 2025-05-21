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Dünya
AA 21.05.2025 06:27

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-ABD ilişkilerinde 'yeni bir ortaklık dönemi' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısında "Suriye'nin toprak bütünlüğünün" öneminin altının çizildiğini ve "güçlü ikili ilişkilerde yeni bir ortaklık dönemine" vurgu yapıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-ABD ilişkilerinde 'yeni bir ortaklık dönemi' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington'da gerçekleştirilen Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bruce, açıklamasında, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Landau, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğini barış ve ticaret gibi ortak hedefler doğrultusunda geniş bir yelpazede genişlettiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Suriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklama
Suriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklama

Tarafların Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi açıklamasının yerine getirilmesinin önemini ele aldığını aktaran Bruce, ayrıca terörizm için güvenli bir sığınak olmayan istikrarlı, birleşik bir Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptıklarını aktardı.

Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'nda, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

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