Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2026 09:33

Katil İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus’ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 777 ağacı sökerek 761 bin dolarlık zarara yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:52
Almanya’daki NATO tatbikatına Bayraktar TB-3 SİHA damgası
09:53
Fransa'da savcılık Epstein dosyasını soruşturmak için özel ekip kurdu
08:14
Dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları
07:04
Üsküdar'da metruk binada yangın
01:58
Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
00:32
Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anamur mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da
Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anamur mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da
FOTO FOKUS
NATO tatbikatına Bayraktar TB-3 SİHA damgası
NATO tatbikatına Bayraktar TB-3 SİHA damgası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ