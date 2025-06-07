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Dünya
AA 07.06.2025 14:46

Katil İsrail'in Gazze'ye arife ve bayramın ilk gününde düzenlediği saldırılarda 95 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Kurban Bayramı arifesinde ve bayramın ilk gününde düzenlediği saldırılarda 95 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 54 bin 772'ye yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye arife ve bayramın ilk gününde düzenlediği saldırılarda 95 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Kurban Bayramı arifesinde ve bayramın ilk gününde İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 95 Filistinli hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 497 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 793 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 772'ye, yaralıların sayısının 125 bin 834'e yükseldiği bildirildi.

Yiyecek bulma ümidiyle Gazze'deki İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezlerine yönelen Filistinlileri hedef alan İsrail ordusunun saldırılarında son 2 günde 10 kişinin öldüğü, 110'dan fazlasının yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in insani felakete neden olduğu Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 110'u aştığı, yaralananların sayısının da 1000'i geçtiği aktarıldı.

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