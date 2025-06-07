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Dünya
AA 07.06.2025 13:00

Katil İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı’nın ikinci günü sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldü

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hastane, okul, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi yerleri bombalayan İsrail ordusunun Kurban Bayramının ikinci gününde de hedefinde siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin kuzeyindeki Saftavi Mahallesinde İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bir grup Filistinliyi hedef almasının ardından "Subhi" ailesinden 2 kişinin cenazesi Şifa Hastanesine getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Şerah bölgesinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun su tankerini bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Mevasi'de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Bir Zennun bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Mevasi'de İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu en az 1 kişi öldü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta binaları havaya uçurduğunu söyledi.

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