Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2024 22:43

Katil İsrail'in Gazze'nin merkezine saldırısında 8 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin merkezine yaptığı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, Han Yunus bölgesine saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'nin merkezine saldırısında 8 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze şehrindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus şehrinin batısında "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye yaptığı saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk 15 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Han Yunus'un doğusunda Filistinlilerin bulunduğu bir bölgeye de saldırı düzenleyen İsrail ordusu, çoğu kadın 8 kişiyi yaraladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail'in, Gazze'de barınma merkezlerine saldırısında 3 Filistinli öldü, 28 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:13
Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem
23:14
İspanya, İsrail'e silah satışlarının durdurulması çağrısı yaptı
23:19
Silivri’de çarpışan araçlar böyle takla attı
22:34
Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeli hakkında dava açıldı
22:27
Şerit değiştiren araca tır çarptı
22:05
Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 3 itfaiye görevlisi tutuklandı
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı görüldü
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı görüldü
FOTO FOKUS
Silivri’de çarpışan araçlar böyle takla attı
Silivri’de çarpışan araçlar böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ