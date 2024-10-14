İsrail'in, Gazze'de barınma merkezlerine saldırısında 3 Filistinli öldü, 28 kişi yaralandı

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesindeki bir kaynaktan alınan bilgiye göre, İsrail'in Cibaliye'de Yemen es-Said Hastanesinin bulunduğu bölgede yerinden edilen Filistinlilere saldırısında 13 kişi yaralandı.

Başka bir sağlık kaynağı ise Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Hafsa Okulu'na yapılan İsrail saldırısında, 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yoğunlaşan saldırıları

İsrail ordusu, 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etmelerini isteyen İsrail ordusu, bölgede yaşayanları hava saldırıları ve karadan işgalin yanı sıra kuşatma ve aç bırakma yoluyla göçe zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.