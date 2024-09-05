Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2024 16:43

Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 8 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Gazze, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerinde yerlerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 8 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in, Gazze kentindeki "Ez-Zeytun Şehitleri Okulu" yakınında bulunan sivillere insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bir dikiş atölyesini hedef alması sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Zikim yerleşiminde konuşlanan İsrail topçu birlikleri Gazze kentinde Ez-Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı. Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra mahallesindeki bir binaya da iki top mermisi düştü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesindeki poliklinik binasının yakınında bulunan, yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldürüldü, yaralananlar da oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Bureyc Mülteci Kampının kuzeydoğu bölgelerine işaret fişekleri atarken, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampının güneybatısındaki boş araziyi hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Han Yunus kentinin batısında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bir çadırın İsrail tarafından bombalanması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Refah kentinin merkezindeki binaları ve yerleşim alanlarını havaya uçurmaya devam etti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Güney Kore, Kuzey Kore'nin yüzlerce "çöp balonu" gönderdiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:59
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
16:56
Kocaeli'de dalgıçlar 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı
16:52
YKS ek yerleştirme tercih süreci başlıyor
16:35
Bakan Göktaş: Bakanlık olarak arz odaklı hizmet anlayışına geçtik
16:27
Güney Kore, Kuzey Kore'nin yüzlerce "çöp balonu" gönderdiğini duyurdu
16:23
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ