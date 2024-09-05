Güney Kore, Kuzey Kore'nin yüzlerce "çöp balonu" gönderdiğini duyurdu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamaya göre, Pyongyang yönetimi dün yüzlerce çöp balonunu göndermesinin hemen ardından bugün de aynı eylemde bulundu.

Kuzey'in, içinde kağıt ve plastik şişe bulunan yaklaşık 480 balonu ülkeye gönderdiği kaydedilen açıklamaya göre, balonlardan bazıları başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi bölgesine düştü.

Açıklamada, vatandaşlara balonlara dokunmamaları ve yakınlarına düşenleri yetkililere bildirmeleri tavsiye edildi.

"Çöp balonu" gerilimi

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 3 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.