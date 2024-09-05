Sisi'nin Ankara ziyareti Yunan basınında: Atina'da alarm zilleri çalıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 12 yıl aradan sonra Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi el sıkıştı, Yunan basınına göre o anlarda Atina'da alarm zilleri çaldı.

NEWS 24/7 isimli haber sitesine göre, Erdoğan-Sisi görüşmesi Atina’da tedirginlik yarattı.

Haber sitesi, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını bozmak için Yunanistan'ın harekete geçmesi gerektiğini savundu.

"Mısır bize ihanet mi edecek?”

En dikkat çekici manşet Pentapostagma 'dan geldi. Türkiye ile Mısır’ın büyük bir savunma iş birliğine girdiği vurguladı.

Yunan gazetesi, "Mısır bize ihanet mi edecek?” başlığını attı.

Skai televizyonu iki ülke arasında artan iş birliğine değindi, "17 alanda anlaşma imzalandı" dedi.

Erdoğan ve Sisi'nin İsrail’e karşı ortak cephede buluştuklarına da vurgu yaptı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Erdoğan-Sisi buluşmasını “tarihi bir görüşme” olarak niteledi.

Ethnos gazetesi, Türkiye ve Mısır’ın, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da merkezi aktörler olarak ortaya çıkma kararlılığında olduğuna dikkati çekti.

